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14:36, 7 июня 2019 273
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В понедельник на восьми улицах Рязани отключат свет

В понедельник на восьми улицах Рязани отключат свет

В понедельник, 10 июня, на восьми улицах Рязани отключат свет. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Электричества из-за работ на трансформаторной подстанции не будет с 10:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Трехреченская, дома 10, 12, 14;
  • улица Дачная, дома 17, 19, 39, 41;
  • улица Озерный проезд, дома с 3 по 15, 10, 46, 48, 50;
  • улица 5-й Озерный переулок, дома с 1 по 14;
  • улица 4-й Озерный переулок, дома с 1 по 20;
  • улица 3-й Озерный переулок, дома 12, 14;
  • улица 2-й Озерный переулок, дома 2, 4;
  • улица 1-й Озерный переулок, дома с 3 по 14.

Работы проведет МУП «РГРЭС».


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