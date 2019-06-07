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17:24, 7 июня 2019 224
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В понедельник на 16 рязанских улицах отключат горячую воду

В понедельник на 16 рязанских улицах отключат горячую воду

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 10 июня, на 16 рязанских улицах из-за профилактических работ отключат горячую воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

До 23 июня горячей воды не будет по адресам:

  • улица Бронная, дома №№13, 13 корпус 1, 20а (детский сад №76), 20 корпус 1, 7;
  • улица Дачная, дом №12 корпус 1;
  • улица Культуры, дома №№8, 8а;
  • улица Магистральная, дом №2 корпус 1;
  • улица Карла Маркса, дома №№3 корпус 2, 3 корпус 3 (детский сад №104), 4а (школа №46);
  • улица Медицинская, дом №9;
  • улица Молодежная, дома №№11 корпус 1, 21/1, 21/2; улица Молодцова, дом №4;
  • улица Новикова-Прибоя, дома №№20, 20 корпус 1 (детский сад №93);
  • улица Октябрьская, дома №№17, 31 корпус 2, 33, 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37 корпус 3, 37а, 8 корпус 1 (детский сад №13);
  • улица Пирогова, дом №11 (школа №45);
  • улица Станкозаводская, дом №2 корпус 2 (детский сад №83);
  • улица Энгельса, дома №№22, 4 корпус 1 (детский сад №89);

До 21 июня по адресам:

  • улица Гайдара, дома №№ 1, 11, 13, 3, 7, 9;
  • улица Курортный проезд, дом №10;
  • улица Октябрьский городок, дома№№ 32, 7, 8.

С графиком плановых отключений на время подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов можно познакомиться здесь.


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