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9:37, 7 июня 2019 280
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В Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии

В Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии

В Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии, сообщил сайт правительства Тульской области.

В четверг, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал и генеральный директор ООО «Юнилевер Русь» Вайдяраман Джаяраман подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Проект реализуют в два этапа. На первом запустят производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Планируется, что объем производства составит до 250 миллионов единиц в год.

На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний.

На эти цели потратят почти 1,6 млрд рублей.

Срок реализации — с 1 января 2020 по 1 января 2023 года.


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