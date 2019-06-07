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В Новомосковске откроется производство декоративной косметики и бытовой химии, сообщил
В четверг, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал и генеральный директор ООО «Юнилевер Русь» Вайдяраман Джаяраман подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
Проект реализуют в два этапа. На первом запустят производство жестяных баллонов и пластиковых комплектующих. Планируется, что объем производства составит до 250 миллионов единиц в год.
На втором этапе откроется производство парфюмерно-косметических, бытовых и фармацевтических препаратов в аэрозольной упаковке. Продукция будет выпускаться как под собственными торговыми марками, так и по заказу международных компаний.
На эти цели потратят почти 1,6 млрд рублей.
Срок реализации — с 1 января 2020 по 1 января 2023 года.
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