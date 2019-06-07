Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:06, 7 июня 2019 93
 0    0

В Мичуринске из-за заболевшей бешенством собаки ввели карантин

В Мичуринске из-за заболевшей бешенством собаки ввели карантин

В Мичуринске на улице Липецкое шоссе обнаружили собаку, которая больна бешенством. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Для предупреждения распространения заболевания животных бешенством постановлением главы администрации Тамбовской области установили карантин.

«Территория двора объявлена эпизоотическим очагом, а улицы Городская, Некрасова, Мельничная, Брянская, 12 декабря, участок улицы Липецкое шоссе города Мичуринска неблагополучным пунктом по бешенству животных», — сообщили в управлении.

Специалисты напомнили, что в пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать животных и вывозить их за пределы местности, где действует карантин.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Где индивидуальному предпринимателю взять справку, чтобы его жена оформила пособие на ребенка?

Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 18 940
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 520
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 273
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 13 042
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
10:47, 2 июня 2019 11 530
Рязанцы отметили День защиты детей под рев моторов и звук гитар. Фото 1
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум