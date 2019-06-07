В Мичуринске из-за заболевшей бешенством собаки ввели карантин

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В Мичуринске на улице Липецкое шоссе обнаружили собаку, которая больна бешенством. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Для предупреждения распространения заболевания животных бешенством постановлением главы администрации Тамбовской области установили карантин.
«Территория двора объявлена эпизоотическим очагом, а улицы Городская, Некрасова, Мельничная, Брянская, 12 декабря, участок улицы Липецкое шоссе города Мичуринска неблагополучным пунктом по бешенству животных», — сообщили в управлении.
Специалисты напомнили, что в пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, продавать животных и вывозить их за пределы местности, где действует карантин.
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