В Коноплине мужчина бегал за собутыльником с двумя ножами

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Фото: Pixabay.com
Пьяный житель села Коноплино Ухоловского района бегал за собутыльником с двумя ножами. Об этом
Мужчина угрожал убить товарища, оскорбившего его во время застолья.
«В ходе застолья старший из приятелей попросил младшего помочь ему найти постоянную работу, — рассказали в полиции. — В ответ мужчина высказал сомнение, что такой любитель алкоголя кому-нибудь может понадобиться».
Полицейский предотвратил преступление.
На 33-летнего злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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