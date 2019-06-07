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14:19, 7 июня 2019 328
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В Клепиковском районе 80-летний водитель «Логана» улетел в кювет и перевернулся

В Клепиковском районе 80-летний водитель «Логана» улетел в кювет и перевернулся

Фото: Издательство «Пресса»

В Клепиковском районе 80-летний водитель Renault Logan улетел в кювет и перевернулся. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Авария произошла в четверг, 6 июня, в 10:55 на трассе Тума-Неверово-Озерки. Водитель неправильно выбрал скорость.

Травмы получили его пассажирки 69 и 58 лет


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