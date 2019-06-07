В Клепиковском районе 80-летний водитель «Логана» улетел в кювет и перевернулся

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Фото: Издательство «Пресса»
В Клепиковском районе 80-летний водитель Renault Logan улетел в кювет и перевернулся. Об этом
Авария произошла в четверг, 6 июня, в 10:55 на трассе Тума-Неверово-Озерки. Водитель неправильно выбрал скорость.
Травмы получили его пассажирки 69 и 58 лет
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.