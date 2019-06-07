В калужском пруду утонул 52-летний мужчина

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В пятницу, 7 июня, на пруду в Грабцево утонул 52-летний мужчина. Об этом сообщил
По предварительным данным, утонувшего обнаружили местные жители, которые отдыхали около пруда и ловили рыбу. Сначала его видели живым на берегу.
Личность погибшего установили следователи. Они начали проверку по факту случившегося. По ее результатам примут процессуальное решение.
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