Туляка арестовали за убийство незнакомца железной трубой

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Следователи Тульской области арестовали 36-летнего мужчину, который убил незнакомца. Об этом сообщила
По версии следствия, утром 30 мая 2019 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, по просьбе своей сожительницы, отправился к незнакомцу, чтобы собрать с частной территории металл.
По дороге мужчина нашел часть железной трубы, которую взял с собой для последующей сдачи в пункт приема металлолома. Прибыв по адресу, он постучал в дверь, к обвиняемому вышел мужчина, который выразил свое недовольство из-за нахождения на частной территории.
В террасе между ними произошла ссора, в результате которой туляк ударил ногой мужчину, от чего тот упал. После этого потерпевшего добили металлической трубой по голове и телу.
Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся.
Расследование уголовного дела продолжается.
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