Строительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в 2020 году

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Строительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в апреле 2020 года. Одну из трех ферм уже ввели в эксплуатацию, передает
Агрохолдинг «Мираторг» в феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключил соглашение с правительством Тульской области о создании в регионе трех скотоводческих ферм, а также предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля.
«Ферма в Киреевском районе уже введена в эксплуатацию, в Арсеньевском районе планируется запустить до конца 2019 года, а в Суворовском районе — в апреле 2020 года», — сказал губернатор.
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