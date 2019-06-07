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10:05, 7 июня 2019 198
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Строительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в 2020 году

Строительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в 2020 году

Строительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в апреле 2020 года. Одну из трех ферм уже ввели в эксплуатацию, передает ТАСС со ссылкой на главу региона Алексея Дюмина.

Агрохолдинг «Мираторг» в феврале 2019 года на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключил соглашение с правительством Тульской области о создании в регионе трех скотоводческих ферм, а также предприятия по переработке плодоовощной продукции и картофеля.

«Ферма в Киреевском районе уже введена в эксплуатацию, в Арсеньевском районе планируется запустить до конца 2019 года, а в Суворовском районе — в апреле 2020 года», — сказал губернатор.


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