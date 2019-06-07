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Скопинца осудили за кражу алкоголя из магазина. Об этом написал
Подсудимый, находящийся в алкогольном опьянении, зашел в торговым зал магазина и подошел к витрине с алкогольной продукцией. Выбрав бутылку водки, не оплачивая товар, он направился к выходу, и проигнорировал требования кассира об оплате.
Таким образом, молодой человек совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 161 УК РФ.
В судебном заседании, подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 400 часов обязательных работ.
Приговор вступил в законную силу.
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