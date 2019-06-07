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Рязанский оператор по вывозу мусора до конца июня определится с размером тарифа. Об этом RZN.info сообщили в ООО «Эко-Пронск».
К этому времени компания намерена заключить контракты по перевозке, сортировке и хранению мусора и направить документы в энергетическую комиссию, которая установит окончательную сумму единого тарифа.
«Лишнего в тарифе ничего не будет. Он сложится из суммы затрат по всем этапам движения отходов, начиная со сбора и заканчивая захоронением остатков. На пути будет ещё транспортировка, сортировка, какие-то промежуточные моменты вроде перегрузки. Региональный оператор приложит все усилия, чтобы данный тариф был разумным и необременительным для населения, так как наша структура естественным образом заинтересована в стабильной оплате выполняемой работы», — отметил гендиректор ООО «Эко-Пронск» Валерий Матюхин.
Напомним, компания
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