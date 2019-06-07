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10:04, 7 июня 2019 333
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Рязанец ударил бывшую любовницу ножом в спину. Приговор 1

Рязанец ударил бывшую любовницу ножом в спину. Приговор

Фото: Pixabay.com

Житель Пронского района ударил бывшую любовницу ножом в спину. Его приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии, а также штрафу в пять тысяч рублей, сообщили в областной прокуратуре.

В августе 2018 года мужчина пришел в дом к «новому избраннику» бывшей возлюбленной и попросил ее возобновить отношения. Та ответила отказом. За это злоумышленник ударил ее ножом в спину.

«Согласно медицинской экспертизе потерпевшей было причинено колото-резаное ранение задней поверхности правой половины грудной клетки, проникающее в позвоночный канал грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга», — уточнили в прокуратуре.

Травму отнесли к категории тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, дома у злоумышленника нашли бездымный порох.

34-летнего мужчину признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и части 1 статьи 222.1 УК («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»).


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