Рязанец ударил бывшую любовницу ножом в спину. Приговор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Житель Пронского района ударил бывшую любовницу ножом в спину. Его приговорили к четырем годам и трем месяцам колонии, а также штрафу в пять тысяч рублей,
В августе 2018 года мужчина пришел в дом к «новому избраннику» бывшей возлюбленной и попросил ее возобновить отношения. Та ответила отказом. За это злоумышленник ударил ее ножом в спину.
«Согласно медицинской экспертизе потерпевшей было причинено колото-резаное ранение задней поверхности правой половины грудной клетки, проникающее в позвоночный канал грудного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга», — уточнили в прокуратуре.
Травму отнесли к категории тяжкого вреда здоровью.
Кроме того, дома у злоумышленника нашли бездымный порох.
34-летнего мужчину признали виновным по пункту «з» части 2 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия») и части 1 статьи 222.1 УК («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ»).
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСтроительство скотоводческих ферм под Тулой завершат в 2020 году
|
cледующая новость →Около 20 улиц в Калуге останутся без воды на выходные
«Читай-город» составил список книг топ-блогеров, которые знают все об отношениях, могут поделиться самыми вкусными рецептами и рассказать, как создать дом мечты и раскрутить свой блог.