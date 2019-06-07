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8:51, 7 июня 2019 216
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Рязанец оплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться «прав»

Рязанец оплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться «прав»

Житель Спасского района оплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться водительских «прав». Об этом сообщила пресс-службе регионального УФССП.

Мужчина нерегулярно выплачивал средства на содержание ребенка, в связи с чем у него образовалась задолженность на сумму 41 тысяча рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство.

Пристав вызвал нарушителя на прием и рассказал ему о последствиях уклонения от уплаты долга.

«Данное предупреждение мгновенно побудило должника к действиям. Побоявшись потерять возможность управлять автомобилем, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном размере на следующий день», — говорится в сообщении.


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