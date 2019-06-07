Рязанец оплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться «прав»

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Житель Спасского района оплатил долг по алиментам, чтобы не лишиться водительских «прав». Об этом сообщила пресс-службе регионального УФССП.
Мужчина нерегулярно выплачивал средства на содержание ребенка, в связи с чем у него образовалась задолженность на сумму 41 тысяча рублей. В отношении должника возбудили исполнительное производство.
Пристав вызвал нарушителя на прием и рассказал ему о последствиях уклонения от уплаты долга.
«Данное предупреждение мгновенно побудило должника к действиям. Побоявшись потерять возможность управлять автомобилем, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном размере на следующий день», — говорится в сообщении.
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