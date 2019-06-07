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11:53, 7 июня 2019 215
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Пьяный рязанец дважды за день пытался ограбить одну и ту же аптеку

Пьяный рязанец дважды за день пытался ограбить одну и ту же аптеку

Фото: Pixabay.com

Пьяный рязанец дважды за день пытался ограбить одну и ту же аптеку. Ему вынесли приговор, сообщили в областной прокуратуре.

Безработный горожанин совершил преступления в июле 2018 года. Он закрыл часть лица черным платком, зашел в торговый зал и, угрожая продавцу пистолетом с самодельно изготовленными патронами, потребовал отдать деньги из кассы. Женщина передала ему десять тысяч рублей. В этот момент в аптеку зашел покупатель, он попытался остановить мужчину, из-за чего у того выпали деньги и пистолет. Злоумышленник сбежал.

Вечером рязанец вновь пришел в аптеку. Он опять закрыл лицо и, угрожая топором, потребовал деньги у другого продавца. Женщина сделала это.

«Однако злоумышленнику вновь не повезло: женщина успела нажать тревожную кнопку и прибывшим в скором времени охранникам удалось задержать убегавшего с деньгами мужчину», — отметили в прокуратуре.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 162 и части 1 статьи 222 УК и приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.


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