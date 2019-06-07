Оставили без присмотра. В Клязьме утонул 11-летний мальчик

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В реке Клязьме утонул 11-летний мальчик. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Установлено, что 6 июня 2019 года около 17:29 жительница Владимира с тремя малолетними детьми и сожителем пришла на берег реки в районе моста к месту с запрещенным купанием.
Взрослые выпивали возле костра. Дети 13, 11 и 3 лет играли возле берега, при этом не находились в поле зрения матери.
«13-летняя дочь и 3-летний сын вернулись к костру и на вопрос женщины, где их брат, ответили, что он остался у воды. Маму не встревожило, что ребенок находится один без присмотра в опасном месте», — уточнили в следкоме.
Через несколько минут к месту отдыха семьи подбежал рыбак и рассказал, что мальчика начало сносить течением, а затем он скрылся из вида.
Тело ребенка обнаружили спасатели утром в пятницу, 7 июня.
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