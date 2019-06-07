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9:54, 7 июня 2019 212
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Около 20 улиц в Калуге останутся без воды на выходные

Около 20 улиц в Калуге останутся без воды на выходные

Около 20 улиц в Калуге останутся без воды на выходные. Об этом сообщила пресс-служба ГП «Калугаоблводоканал».

С 4:00 8 июня до 17:00 9 июня прекратят подачу холодной воды в дома по следующим адресам:

  • улица Дорожная;
  • улица Тепличная;
  • улица Майская;
  • улица Московская, от дома № 339;
  • улица Центральная;
  • улица Калужского Ополчения;
  • улица Весенняя;
  • улица Открытая;
  • улица Нижняя Усадебная;
  • улица Усадебная;
  • 1-ый Усадебный переулок;
  • 2-ой Усадебный переулок;
  • улица Верхняя Усадебная;
  • деревня Канищево;
  • Швейцарская деревня;
  • микрорайон Малиновка;
  • улица Михайловская;
  • улица Солнечная;
  • улица Яновских;
  • улица Тарутинская, дома №№ 164,166,168;
  • переулок Сельский;
  • улица Сретенская;
  • улица Комсомольская.

Водоканал организует подвоз питьевой воды.


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