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14:19, 7 июня 2019 425
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Признанный банкротом мясокомбинат в Шацком районе нашел нового инвестора

Признанный банкротом мясокомбинат в Шацком районе нашел нового инвестора

Новый мясокомбинат в Шацком районе планирует выпускать до ста тонн продукции в сутки. Об этом написало ИД Пресса.

На базе Шацкого Казачьего центра прошло совещание, на котором представили инвестора, который планирует восстановить Шацкий мясокомбинат. Подробнее об этом инвестиционном проекте рассказал президент ГК «РУДО» Леонид Ретинский.

«Мы наладим выпуск готовой и полуготовой продукции. Сейчас это очень распространено в Европе. Приходишь домой — и готовишь ужин за несколько минут. То, как налажено производство, именно там и смотрели. Мясокомбинат будет выпускать в сутки от 50 до 100 тонн продукции (прежний выпускал пять тонн). Это потребует существенной модернизации предприятия, установки новейшего оборудования», — сказал он.

По словам Леонида, во второй половине этого года планируется провести все проектные работы, а запустить предприятие — во втором квартале 2020.

Напомним, Шацкий мясокомбинат признали банкротом в сентябре 2017 года. Сейчас суд рассматривает требования кредиторов.


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