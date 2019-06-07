На Первомайском проспекте «Опель» сбил пенсионерку

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Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 6 июня, примерно в 23:30, на Первомайском проспекте сбили 61-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 36-летняя местная жительница, управляя автомобилем Opel Astra сбила жительницу Рязанского района, переходившую дорогу вне пешеходного перехода.
В результате ДТП пешеход получила травмы. Ее доставили в больницу.
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