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«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже в
«На протяжении многих лет считалось, что только в частном доме может быть обустроен камин. Владельцы квартир могли только мечтать об этом. Наша компания стала одной из первых, кто создал проект с каминами, — рассказали в компании
В пресс-центре компании отметили, что квартиры с каминами представляют собой редкое предложение в сегменте недвижимости класса de luxe как в Москве, так и в европейских столицах.
«Вам больше не придется ждать новогодних каникул, камин в квартире позволит в любое время года создать праздничное настроение, — сообщили представители компании. — Камины также можно использовать как дополнительный источник тепла в холодное время года».
В Рязани на данный момент это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса.
«Камин является акцентом в интерьере квартиры. Прекрасным дополнением служат мягкие глубокие кресла или композиция из стильных диванов, но только вам выбирать как будет оформлена ваша новая квартира в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», — рассказали в пресс-центре «Мармакс».
Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.
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