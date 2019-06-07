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12:43, 7 июня 2019 583

«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже

«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже

«Мармакс» объявил о старте продаж квартир с каминами на панорамном этаже в жилом комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

«На протяжении многих лет считалось, что только в частном доме может быть обустроен камин. Владельцы квартир могли только мечтать об этом. Наша компания стала одной из первых, кто создал проект с каминами, — рассказали в компании „Мармакс“. — В жилом комплексе „ДОСТОЯНИЕ на Чапаева“ будет этаж с каминами».

В пресс-центре компании отметили, что квартиры с каминами представляют собой редкое предложение в сегменте недвижимости класса de luxe как в Москве, так и в европейских столицах.

«Вам больше не придется ждать новогодних каникул, камин в квартире позволит в любое время года создать праздничное настроение, — сообщили представители компании. — Камины также можно использовать как дополнительный источник тепла в холодное время года».

В Рязани на данный момент это единственное предложение с каминами на панорамном этаже в сегменте бизнес-класса.

«Камин является акцентом в интерьере квартиры. Прекрасным дополнением служат мягкие глубокие кресла или композиция из стильных диванов, но только вам выбирать как будет оформлена ваша новая квартира в комплексе бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева», — рассказали в пресс-центре «Мармакс».

Забронировать квартиры можно по номеру отдела продаж: 500-005.


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