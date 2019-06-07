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15:07, 7 июня 2019 198
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Больше ста населенных пунктов Рязанской области останутся без газа из-за ремонта. Список

Больше ста населенных пунктов Рязанской области останутся без газа из-за ремонта. Список

Больше ста населенных пунктов Рязанской области останутся без газа из-за ремонта газопровода-отвода к ГРС «Скопин». Об этом сообщил «Газпром межрегионгаз Рязань».

Работы проведут в три этапа.

  • с 12:00 11 июня до 10:00 21 июня;
  • с 12:00 5 июля до 10:00 13 июля;
  • с 12:00 2 августа до 10:00 10 августа.

В это время перекроют газ в следующих населенных пунктах:

  • Город Скопин;
  • поселок Большак;
  • село Вердерево;
  • деревня Вороновка;
  • село Вослебово;
  • село Вослебово;
  • село Вязовенка;
  • деревня Гореловка;
  • село Городецкое;
  • село Мшанка;
  • деревня Гуменки;
  • село Делехово;
  • деревня Деменьшино;
  • село Дмитриево;
  • село Ермолово;
  • поселок Желтухинский;
  • село Заболотовское;
  • микрорайон Заречный;
  • деревня Ивановка;
  • село Князево;
  • микрорайон Коготково;
  • микрорайон Комсомольский;
  • деревня Конюхово;
  • село Корневое;
  • село Костемерово;
  • поселок Красный городок;
  • село Кремлево;
  • деревня Кузьминка 2;
  • село Кушуново;
  • село Лопатино;
  • деревня Московка;
  • поселок Московский;
  • село Моховое;
  • деревня Наумово;
  • село Немерово;
  • деревня Новиково;
  • село Новобараково;
  • село Новые Кельцы;
  • микрорайон Октябрьский;
  • поселок Отрада;
  • поселок городского типа Павелец;
  • село Павелец;
  • станция Павелец-2;
  • село Петрушино;
  • деревня Уланово;
  • поселок городского типа Побединка;
  • село Победное;
  • село Поляны;
  • поселок Поплевинский;
  • село Пупки;
  • деревня Рановка;
  • село Рождествено;
  • деревня Свинушки;
  • село Хворощевка;
  • село Секирино;
  • село Старые Кельцы;
  • село Успенское;
  • село Чулково;
  • село Шелемишево;
  • деревня Шелемишевские Хутора;
  • поселок Южный;
  • поселок городского типа Милославское;
  • село Архангельское;
  • поселок Арцыбашевские Шахты-3;
  • село Богородицкое;
  • село Большое Подовечье;
  • село Борщевое;
  • деревня Борщевка;
  • село Воейково;
  • поселок Горняк;
  • деревня Гремячка;
  • деревня Гулынки;
  • деревня Данилово;
  • село Дегтярка;
  • поселок Зеленый;
  • село Змеевка;
  • деревня Казначеевка;
  • село Кочуры;
  • деревня Малое Подовечье;
  • поселок Молодежный;
  • село Мураевня;
  • деревня Николаевка;
  • село Ново-Александрово;
  • село Озерки;
  • село Покрово-Гагарино;
  • село Потапово;
  • поселок Пролетарский;
  • деревня Свистовка;
  • деревня Селезневка;
  • поселок совхоза Большевик;
  • деревня Софиевка;
  • село Спасское;
  • деревня Толстые;
  • село Топилы;
  • поселок Центральный;
  • село Чернава;
  • поселок Южный;
  • деревня Подноволоки;
  • деревня Роговое;
  • село Топилы.

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