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13:57, 6 июня 2019 258
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Жителю Новомичуринска грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «синтетики»

Жителю Новомичуринска грозит до 20 лет тюрьмы за распространение «синтетики»

В Новомичуринске Пронского района у мужчины изъяли более 100 граммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские зафиксировали, что скрывающийся под псевдонимом мужчина с помощью сети интернет выставил на продажу две «закладки» с небольшим количеством синтетического наркотика.

Оперативники проверили импровизированные тайники в гаражном кооперативе на окраине города. Выяснилось, что к распространению причастен 27-летний житель Новомичуринска. Его задержали.

В гараже у него нашли более 100 граммов «синтетики». В специальном кофре из-под инструмента злоумышленник разместил электронные весы, перчатки и упаковочный материал, подготовленный для изготовления контейнеров для распространения наркотиков.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.


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