Жительницу поселка Строитель накажут за незаконную торговлю спиртным

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Жительница поселка Строитель незаконно торговала спиртным в своей квартире на улице Поселковой. Об этом сообщила
Известно, что ранее 52-летнюю женщину уже наказывали за это — по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.
Однако нарушительница продолжила продавать алкоголь в квартире. На этот раз в отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ.
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