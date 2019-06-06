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12:19, 6 июня 2019 314
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Жительница Клепиковского района незаконно получала выплаты на ребенка

Жительница Клепиковского района незаконно получала выплаты на ребенка

Жительница Клепиковского района незаконно получала выплаты на ребенка. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Проверка показала, что органы соцзащиты ежемесячно выплачивали около шести тысяч рублей.

При этом при назначении пособия женщину предупредили о том, что при обстоятельствах, влекущих прекращение их выплаты, она должна в месячный срок заявить об этом.

Вместе с тем, женщину ограничили в родительских правах, на которого получала пособие. Однако об указанном факте она не сообщила.

В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ.


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