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Жительница Клепиковского района незаконно получала выплаты на ребенка. Об этом сообщил
Проверка показала, что органы соцзащиты ежемесячно выплачивали около шести тысяч рублей.
При этом при назначении пособия женщину предупредили о том, что при обстоятельствах, влекущих прекращение их выплаты, она должна в месячный срок заявить об этом.
Вместе с тем, женщину ограничили в родительских правах, на которого получала пособие. Однако об указанном факте она не сообщила.
В отношении нарушительницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159.2 УК РФ.
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