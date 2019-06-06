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Фото: Pixabay.com
Во Владимире раскрыли убийство девушки 14-летней давности. Об этом
Следователи установили, что в декабре 2005 года в районе Содышки мужчина познакомился с 23-летней воспитанницей детдома. Они выпили алкоголь и поехали в Юрьевец. В здании заброшенной лесопилки они «вновь употребляли спиртное и вступили в близкие отношения». Девушка оскорбила родственников нового знакомого, тот несколько раз ударил ее по голове доской и сбежал. Потерпевшая умерла. Ее тело 22 декабря нашел местный житель.
«По факту смерти потерпевшей возбудили уголовное дело, но преступление длительное время оставалось не раскрытым», — пояснили в следкоме.
В декабре 2018 года следователи и криминалисты установили злоумышленника по ДНК. 32-летнего жителя города Владимира взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК («Убийство»).
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