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Фото: Pixabay.com
В Юрьев-Польском районе двое мужчин угнали машину у сына своего собутыльника. Об этом
Местная жительница рассказал полицейским, что двое неизвестных угнали «ВАЗ-2121», который принадлежит ее сыну. Оперативники нашли машину.
Как оказалось, ее угнали 22-летний местный житель и 33-летний житель Пермского края. Они пили алкоголь вместе с отцом владельца автомобиля. Последний, собираясь домой, выронил ключи. Те подобрали его и «решили покататься». Когда злоумышленники брали машину, их заметила мать хозяина «ВАЗ».
Полиция завела на мужчин уголовное дело по части 2 статьи 166 УК («Угон»). Им грозит до семи лет тюрьмы.
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