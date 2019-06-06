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Фото: Рязанская епархия
В Успенском соборе прошла литургия накануне праздника Вознесения Господня. Фото опубликовали на сайте рязанской епархии.
Вечернее богослужение прошло в среду, 5 июня. Его возглавил ключарь собора иеромонах Амвросий (Игнатов).
Фотограф — Антоний Тополов
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.