В Туле на благоустройство 11 дворов направят 33 миллиона

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В Туле на благоустройство 11 дворов по программе «Формирование современной городской среды» направят 33 миллиона рублей. Об этом
В четверг, 6 июня, представители администрации города Тулы, МУ «Городская служба единого заказчика» и подрядчики обсудили запланированные работы.
Всего в этом году в Туле отремонтируют 58 дворов, которые включают 71 многоквартирный дом. Также будут благоустроены два общественных пространства.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.