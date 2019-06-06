В Тамбове «паровозиком» столкнулись четыре машины, пострадала девочка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тамбове «паровозиком» столкнулись четыре машины. Травмы получила девочка,
Авария произошло в среду, 5 июня, в 16:00 у дома №1/1 на улице Бастионной. Женщина 1996 года рождения на Mazda 3 врезалась в ехавший впереди Ford Focus. Вторая машина врезалась в Renault Fluence, а тот в машину «Нефаз» с прицепом СЗАП-85514.
Травмы получила пассажирка Ford Focus 2005 года рождения. Ее госпитализировали в детскую областную больницу.
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Путятинском районе столкнулись «УАЗ» и «Рено»
|
cледующая новость →ЦИК России назначит нового члена рязанского облизбиркома
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.