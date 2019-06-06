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10:22, 6 июня 2019 435
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В Рязани впервые с декабря подорожал бензин. Статистика

В Рязани впервые с декабря подорожал бензин. Статистика

В Рязани впервые с декабря подорожал бензин. Средняя стоимость одного литра увеличилась на 21 копейку — до 42,93 рубля.

Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,51 рубля (+24 копейки);
  • АИ-95 — 44,48 рубля (+21 копейка);
  • АИ-98 — 49,90 рубля (не изменилась).

Цена на дизельное топливо упала на семь копеек до 44,74 рубля.

Отметим, что последний рост цен на бензин Рязаньстат фиксировал в декабре.


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