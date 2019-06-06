В Рязани впервые с декабря подорожал бензин. Статистика

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В Рязани впервые с декабря подорожал бензин. Средняя стоимость одного литра увеличилась на 21 копейку — до 42,93 рубля.
Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цены на бензин за прошедшую неделю:
Цена на дизельное топливо упала на семь копеек до 44,74 рубля.
Отметим, что последний рост цен на бензин Рязаньстат фиксировал в декабре.
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.