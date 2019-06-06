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13:11, 6 июня 2019 196
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В Рязани написали «Пушкинский диктант». Фото

В Рязани написали «Пушкинский диктант». Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани написали «Пушкинский диктант». Акция, приуроченная к 220-летию рождения поэта, прошла в библиотеке имени Горького, в четверг, 6 июня.

В аудитории собрались около тридцати участников, среди которых были рязанцы всех возрастов: от школьников до пенсионеров. Им предстояло выполнить задания за 40 минут.

По словам директора библиотеки Натальи Гришиной, в этом году акция стала международной.

Результаты диктанта опубликуют на сайте регионального отделения ассоциации учителей литературы и русского языка 20 июня.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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