Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:53, 6 июня 2019 445
 0    0

В Рязани на восьми улицах отключат газ

В Рязани на восьми улицах отключат газ

Фото: Pixabay.com

На нескольких улицах Рязани временно прекратят подачу газа, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

По данным компании, специалисты будут ремонтировать газопровод в районе улицы Новоселов.

С 6:0019 июня до 20 июня 22:00 газа не будет по следующим адресам:

  • улица Тимуровцев, дома 6, корпус 1, 5 корпус 5, 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;
  • улица Новоселов, дома 21а, 21 В, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 корпус 1, 1/7, 3, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 21;
  • улица Тимакова, дома 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 34, 2, 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 12, 12 корпус 1, 14, 16;
  • улица Зубковой, дома 12, 14, 16/36, 16 корпус 1, 16 корпус 3, 17 корпус 2, 17 корпус 3, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19 корпус 3, 1, 2, 2 корпус 2, 66, 6а, 4, 4 корпус 1, 3, 3 корпус 1,3 корпус 2, 4 корпус 2, 106, 5, 5 корпус 1, 6 корпус 1, 6, 10а;
  • улица Советской Армии, дома 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1, 19/9, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 2, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 6 корпус 1, 8, 10, 12, 14/9, 18, 20, 22, 24, 26, 26 к. 1, 28/7, 1/34, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, 7 к. 1, 9;
  • улица Верхняя (все дома);
  • улица Большая, дома 104, 104 корпус 2, 106, 106 корпус 2, 90, 90 корпус 1, 92, 94, 94 корпус 1, 98, 100;
  • улица Касимовское шоссе, дома 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 38, 38 корпус 1, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 42, 42 корпус 1, 44, 44 корпус 1.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 981
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 716
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 329
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 158
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 878
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум