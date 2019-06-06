В Рязани на восьми улицах отключат газ

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На нескольких улицах Рязани временно прекратят подачу газа, сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
По данным компании, специалисты будут ремонтировать газопровод в районе улицы Новоселов.
С 6:0019 июня до 20 июня 22:00 газа не будет по следующим адресам:
улица Тимуровцев, дома 6, корпус 1, 5 корпус 5, 1, 2, 3, 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3, 6, 8, 9, 9 корпус 1, 9 корпус 2, 9 корпус 3, 10, 11, 11 корпус 1, 12/1;
улица Новоселов, дома 21а, 21 В, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 24 корпус 1, 1/7, 3, 5 корпус 1, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 4, 4 корпус 1, 15 корпус 1, 17, 17 корпус 2, 19, 21;
улица Тимакова, дома 18, 18 корпус 1, 20, 22, 22 корпус 1, 22 корпус 2, 24, 24 корпус 1, 24 корпус 2, 26, 28, 28 корпус 1, 30, 30 корпус 1, 34, 2, 4, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 10, 12, 12 корпус 1, 14, 16;
улица Зубковой, дома 12, 14, 16/36, 16 корпус 1, 16 корпус 3, 17 корпус 2, 17 корпус 3, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4, 18 корпус 5, 18 корпус 6, 19 корпус 3, 1, 2, 2 корпус 2, 66, 6а, 4, 4 корпус 1, 3, 3 корпус 1,3 корпус 2, 4 корпус 2, 106, 5, 5 корпус 1, 6 корпус 1, 6, 10а;
улица Советской Армии, дома 11, 13, 15, 17, 17 корпус 1, 19/9, 19 корпус 1, 19 корпус 2, 21, 2, 2 корпус 1, 4 корпус 1, 6 корпус 1, 8, 10, 12, 14/9, 18, 20, 22, 24, 26, 26 к. 1, 28/7, 1/34, 3, 3 к. 1, 3 к. 2, 3 к. 3, 3 к. 4, 5, 5 к. 1, 5 к. 2, 7, 7 к. 1, 9;
улица Верхняя (все дома);
улица Большая, дома 104, 104 корпус 2, 106, 106 корпус 2, 90, 90 корпус 1, 92, 94, 94 корпус 1, 98, 100;
улица Касимовское шоссе, дома 36, 36 корпус 1, 36 корпус 2, 38, 38 корпус 1, 40, 40 корпус 1, 40 корпус 2, 42, 42 корпус 1, 44, 44 корпус 1.