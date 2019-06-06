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17:34, 6 июня 2019 182
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В России к 2020 году увеличат материнский капитал

В России к 2020 году увеличат материнский капитал

Фото: Pixabay.com

В России увеличат материнский капитал. Его проиндексируют с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Ранее Топилин сообщал, что не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года.

Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.

Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тысяч рублей.


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