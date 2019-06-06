В России к 2020 году увеличат материнский капитал

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Фото: Pixabay.com
В России увеличат материнский капитал. Его проиндексируют с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Ранее Топилин сообщал, что не видел предложений о продлении программы материнского капитала после 2025 года.
Программа начала действовать в России с 2007 года, ранее ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат выдают при рождении второго или последующих детей.
Размер материнского капитала в РФ составляет 453 тысяч рублей.
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