В пятницу в Рязанской области ожидается до +30 градусов. Прогноз погоды

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В пятницу, 7 июня, в Рязанской области ожидается до +30 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, осадков не будет.
Ветер ночью переменных направлений 0-5 метров в секунду, днем северной четверти, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +9, +14 градусов, днем +26, +31.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.