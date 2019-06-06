В пятницу на четырех рязанских улицах отключат холодную воду

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В пятницу, 7 июня, на четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Из-за ремонтных работ на водопроводе воды не будет:
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