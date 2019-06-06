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В Моршанске мужчина расплатился за аренду жилья книжными закладками. Об этом
В полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что 47-летний мужчина «достаточно длительное время» снимает у нее жилье. За очередной период он отдал ей две «банкноты» номиналом по пять тысяч рублей. Через некоторое время тамбовчанка поняла, что это не деньги, а книжные закладки с имитацией денег.
Мужчина заявил, что просто ошибся. Полицейские проверяют, случайно ли он совершил мошенничество.
Фото с сайта УМВД по Тамбовской области
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.