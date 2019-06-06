Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:24, 6 июня 2019 301
 0    0

В Михайловском районе начали ремонтировать сельский Дом культуры

В Михайловском районе начали ремонтировать сельский Дом культуры

В селе Некрасово Михайловского района начали ремонтировать сельский Дом культуры.

В рамках региональной программы поддержки местных инициатив здесь благоустроят прилегающую территорию и выполнят капремонт здания. На эти цели выделили 1,63 млн рублей, часть из которых софинансировали местные жители.

«Некрасовский ДК — один на несколько близлежащих населенных пунктов. Здесь проводятся все культурно-массовые мероприятия. Очень приятно, что проект получил поддержку и сельский Дом культуры получит новую жизнь», — отметил председатель общественного совета Ольга Водолацкая.

Ранее с просьбой отремонтировать Дом культуры жители Михайловского района обращались к депутату Госдумы от Рязанской области Андрею Макарову.

Их инициативу поддержали на региональном уровне, разработали проектно-сметную документацию, согласно которой планируется замена устаревшей электропроводки и канализации, установка новых окон, внешняя отделка фасада здания, ремонт внутренних помещений, в том числе и актового зала.

Сейчас рабочие приступили к демонтажу старой крыши и спилу старых деревьев на территории ДК.

Каждым этап строительства депутаты контролируют при участии местных жителей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 981
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 716
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 329
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 158
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 878
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум