В Михайловском районе начали ремонтировать сельский Дом культуры

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В селе Некрасово Михайловского района начали ремонтировать сельский Дом культуры.
В рамках региональной программы поддержки местных инициатив здесь благоустроят прилегающую территорию и выполнят капремонт здания. На эти цели выделили 1,63 млн рублей, часть из которых софинансировали местные жители.
«Некрасовский ДК — один на несколько близлежащих населенных пунктов. Здесь проводятся все культурно-массовые мероприятия. Очень приятно, что проект получил поддержку и сельский Дом культуры получит новую жизнь», — отметил председатель общественного совета Ольга Водолацкая.
Ранее с просьбой отремонтировать Дом культуры жители Михайловского района обращались к депутату Госдумы от Рязанской области Андрею Макарову.
Их инициативу поддержали на региональном уровне, разработали проектно-сметную документацию, согласно которой планируется замена устаревшей электропроводки и канализации, установка новых окон, внешняя отделка фасада здания, ремонт внутренних помещений, в том числе и актового зала.
Сейчас рабочие приступили к демонтажу старой крыши и спилу старых деревьев на территории ДК.
Каждым этап строительства депутаты контролируют при участии местных жителей.
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