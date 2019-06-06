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11:39, 6 июня 2019 117
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В калужском селе открыли женский монастырь

В калужском селе открыли женский монастырь

В среду, 5 июня, в калужском селе Гремячево открыли Свято-Успенский женский монастырь. Литургию в храме Успения Богородицы совершил митрополит Калужский и Боровский Климент, сообщил сайт митрополии.

Владыка возвел монахиню Михаилу (Осипову) в сан игумении. После Пасхального крестного хода он вручил ей жезл.

«Матушка-игуменья Михаила (Осипова) посвятила свою жизнь восстановлению порушенной обители, — отметили в епархии. — Вместе с сестрами, которые подвизаются в новообразованном монастыре, матушка Михаила несет непрерывное послушание. Она стала примером не только для сестер, но и для жителей села, в котором и располагается монастырь».

Митрополит Климент подарил монастырю икону Успения Божией Матери и собрание творений святых отцов Церкви.

На службу приехали настоятельницы нескольких женских обителей: Свято-Никольского Черноостровского монастыря игумения Николая (Ильина), Казанского монастыря игумения Анастасия (Мордмилович), монастыря в честь Калужской иконы Божьей Матери игумения Параскева (Ляхова), Успенского Феклиного монастыря игумения Виталия (Кочетова).

Фото сайта Калужской митрополии


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