В калужском селе открыли женский монастырь

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В среду, 5 июня, в калужском селе Гремячево открыли Свято-Успенский женский монастырь. Литургию в храме Успения Богородицы совершил митрополит Калужский и Боровский Климент,
Владыка возвел монахиню Михаилу (Осипову) в сан игумении. После Пасхального крестного хода он вручил ей жезл.
«Матушка-игуменья Михаила (Осипова) посвятила свою жизнь восстановлению порушенной обители, — отметили в епархии. — Вместе с сестрами, которые подвизаются в новообразованном монастыре, матушка Михаила несет непрерывное послушание. Она стала примером не только для сестер, но и для жителей села, в котором и располагается монастырь».
Митрополит Климент подарил монастырю икону Успения Божией Матери и собрание творений святых отцов Церкви.
На службу приехали настоятельницы нескольких женских обителей: Свято-Никольского Черноостровского монастыря игумения Николая (Ильина), Казанского монастыря игумения Анастасия (Мордмилович), монастыря в честь Калужской иконы Божьей Матери игумения Параскева (Ляхова), Успенского Феклиного монастыря игумения Виталия (Кочетова).
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