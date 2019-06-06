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9:04, 6 июня 2019 346
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В храм в Песочне привезли икону с мощами святителя Луки Крымского

В храм в Песочне привезли икону с мощами святителя Луки Крымского

Фото: Рязанская епархия

В Крестовоздвиженский храм привезли икону с мощами святителя Луки Крымского. Святыня пробудет там до 10 июня, сообщил сайт Рязанской епархии.

Священники и прихожане прошли с иконой крестным ходом. В храме у нее отслужили водосвятный молебен с акафистом.

Образ изначально написали для храма святителя Луки Крымского при Рязанском военном госпитале, из-за того, что его территория закрыта, икону передали в Николо-Ямской храм.

«Со всех сторон приход оброс новостройками. Среди новоселов много прихожан с детьми, с которым не всегда легко выбраться даже в центр города, — отметили в епархии. — Кроме того, перед каждой святыней, приносимой в храм на время, совершаются торжественные молебны, во время которых прихожане молятся о сокровенном».

Отмечается, что чаще всего верующие обращаются к святителю Луке с просьбами об исцелении.

Справка:

Святитель Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) — архиепископ Симферопольский и Крымский, российский и советский хирург, автор трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктор медицинских наук, профессор; духовный писатель, доктор богословия. Лауреат Сталинской премии первой степени.

Архиепископа Луку репрессировали, он провел в ссылке 11 лет. В 2000 года РПЦ канонизировала его в сонме новомучеников и исповедников Российских.

(По материалам «Википедии»)


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