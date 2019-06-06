В центре Калуги избили телеведущую

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 6 июня, в центре Калуги избили ведущую ГТРК «Калуга». Об этом
Журналистку некоторое время преследовал мужчина. На перекрестке улиц Московской и Чижевского он несколько раз ударил ее, выкрикивая оскорбления.
Коллеги телеведущей уточнили, что никто из прохожих не пришел ей на помощь.
Калужанка обратилась в полицию.
Отмечается, что на здании рядом с местом происшествия есть камера видеонаблюдения.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская полиция проверит информацию о выброшенной из машины собаке
|
cледующая новость →Рязанцев предупредили о тридцатиградусной жаре
RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.