В Боголюбове мужчина разбил стекло и облил салон «Мазды» краской

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Фото: Pixabay.com
В Боголюбове мужчина разбил стекло и облил салон Mazda краской. Об этом
По версии следствия, в ноябре 2018 года пьяный 63-летний житель Владимира камнем разбил лобовое стекло и залез в машину. Он облил салон белой краской.
Владелица машины обратилась в полицию. Ущерб от действий злоумышленника составил 140 тысяч рублей.
На мужчину завели уголовное дело по статье 167 УК («Умышленные повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений»).
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.