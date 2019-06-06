В аварии с «Богданом» пострадал тамбовский мотоциклист

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В селе Петровское в аварии с «Богданом» пострадал тамовский мотоциклист. Об этом
Авария произошла в среду, 5 июня, в 11:00 у дома № на улице Советской. Водитель автомобиля «Богдан» 1958 года рождения при повороте налево столкнулся с мопедом Moto Land, который ехал по «встречке». Мотоциклист 1988 года рождения получил травмы, его госпитализировали.
Фото УМВД по Тамбовской области
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.