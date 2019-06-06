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21:58, 6 июня 2019 169
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У дороги в Михайловском районе убрали свалку

У дороги в Михайловском районе убрали свалку

Рязанские активисты Общероссийского народного фронта добились ликвидации мусорной свалки в Михайловском районе. Об уборке отчиталась местная администрация, сообщил сайт ОНФ.

По словам жителей деревни Горностаевские Выселки, свалка образуется здесь постоянно — мусор в основном выбрасывают из проезжающих мимо машин.

Общественники обратились к местным чиновникам с просьбой решить проблему. В начале июня свалку ликвидировали, территорию привели в порядок.

Местные жители рассказали, что намерены поставить здесь информационную табличку, чтобы не допустить скопления мусора вновь.


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