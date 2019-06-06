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Фото: Pixabay.com
Тамбовской пенсионерке вернули украденный в аптеке кошелек. Об этом
В полицию в среду, 5 июня, обратилась 67-летняя женщина. Она забыла кошелек в аптеке на улице Советской. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили, что его забрала девушка.
Тамбовчанка 1981 года рождения созналась в краже. Она вернула кошелек, в котором были 2 550 рублей.
На злоумышленницу завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК («Кража»).
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