Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:31, 6 июня 2019 140
 0    0

Тамбовчан накормят «Ухой-царицей» на фестивале «Шушпанская щука»

Тамбовчан накормят «Ухой-царицей» на фестивале «Шушпанская щука»

Фото: Pixabay.com

Тамбовчан накормят «Ухой-царицей» на фестивале «Шушпанская щука». Праздник организуют в селе Староюрьево 26 и 27 июня, сообщил информационно-туристический портал.

В первый день на берегах Шушпанского водохранилища пройдут соревнования рыбаков. Участники будут ловить окуня, щуку, судака и налима.

На следующий день праздничные гуляния развернутся на берегу реки Лесной Воронеж. Гостям предложат рыбные блюда по старинным рецептам, в том числе «Уху-царицу», которую приготовят в казане вместимостью более 220 литров.

Гостей ждут другие угощения — блины, мясо, сбитень, медовуха и квас. Также мжно будет посетить мастер-классы и ремесленные ряды с сувенирами. Для детей организуют аттракционы, бассейны с речной рыбой, пенную дискотеку и театрализованные площадки.

«Завершится «Шушпанская щука» фейерверком, под залпы которого можно будет загадать желание: «По щучьему веленью, по моему хотенью…» — отметили на сайте.

Время начала праздника сообщат дополнительно.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:10, 23 мая 2019 18 982
Под дождем. В день последнего звонка Любимов посетил линейку в рязанской школе
12:46, 31 мая 2019 18 766
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 383
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 162
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 907
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум