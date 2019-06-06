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Фото: Pixabay.com
Тамбовчан накормят «Ухой-царицей» на фестивале «Шушпанская щука». Праздник организуют в селе Староюрьево 26 и 27 июня,
В первый день на берегах Шушпанского водохранилища пройдут соревнования рыбаков. Участники будут ловить окуня, щуку, судака и налима.
На следующий день праздничные гуляния развернутся на берегу реки Лесной Воронеж. Гостям предложат рыбные блюда по старинным рецептам, в том числе «Уху-царицу», которую приготовят в казане вместимостью более 220 литров.
Гостей ждут другие угощения — блины, мясо, сбитень, медовуха и квас. Также мжно будет посетить мастер-классы и ремесленные ряды с сувенирами. Для детей организуют аттракционы, бассейны с речной рыбой, пенную дискотеку и театрализованные площадки.
«Завершится «Шушпанская щука» фейерверком, под залпы которого можно будет загадать желание: «По щучьему веленью, по моему хотенью…» — отметили на сайте.
Время начала праздника сообщат дополнительно.
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