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Прокуратура опротестовала проект прямых выборов мэра в Рязани. Свои замечания по изменению в устав рязанской гордумы представитель надзорного органа озвучил в четверг, 6 июня, на комитете по регламенту.
Прокуратура посчитала, что изменения в устав не соответствует региональному законодательству.
За отклонение проекта прямых выборов проголосовало большинство.
«Мы подробнее изучим этот вопрос. Если мы что-то с юридической стороны сделали неправильно, то мы готовы двигаться дальше. Мы считаем, что закон Рязанской области можно изменить. В областной думе наши старшие товарищи могут взять этот вопрос в разработку», — отметил автор инициативы, депутат «Справедливой России» Александр Кривов.
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