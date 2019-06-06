Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:50, 6 июня 2019 333
 0    0

После шести попыток. Рязанца осудили за кражу «Киндеров» из «Ленты»

После шести попыток. Рязанца осудили за кражу «Киндеров» из «Ленты»

Рязанцу вынесли приговор за кражу «Киндеров» из гипермаркета «Лента». Ранее мужчину шесть раз судили за покушение на кражу и грабеж, сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что в 2018 году подсудимого признали виновным в мелком хищении и приговорили к 80 часам обязательных работ.

Позже рязанец зашел в «Ленту», расположенную в «Круизе», взял одиннадцать шоколадок и попытался скрыться. Однако на выходе из гипермаркета его задержала охрана.

В суде мужчина признал свою вину. Его приговорили к четырем месяцам условного заключения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы?

Острая школьная недостаточность. Где в Рязани должны построить новые школы? 2

RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:46, 31 мая 2019 18 830
Любимов открыл обновленный лагерь «Сатурн»
13:13, 1 июня 2019 18 427
Любимов осмотрел новый экопарк. Фото
21:34, 25 мая 2019 18 251
В Рязани выбрали победителя девятого областного фестиваля «Во!СемьЯ!»
12:00, 29 мая 2019 12 935
Сначала засыпают, теперь осушают. Активисты заявили, что «Дикую утку» продолжают уничтожать 4
8:33, 26 мая 2019 11 327
Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ
Все новости
Голосования

Какое летнее мероприятие вы ждете больше всего?

Окончание опроса: 8.06.2019
Архив голосований
Форум