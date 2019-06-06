После шести попыток. Рязанца осудили за кражу «Киндеров» из «Ленты»

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Рязанцу вынесли приговор за кражу «Киндеров» из гипермаркета «Лента». Ранее мужчину шесть раз судили за покушение на кражу и грабеж, сообщила
Известно, что в 2018 году подсудимого признали виновным в мелком хищении и приговорили к 80 часам обязательных работ.
Позже рязанец зашел в «Ленту», расположенную в «Круизе», взял одиннадцать шоколадок и попытался скрыться. Однако на выходе из гипермаркета его задержала охрана.
В суде мужчина признал свою вину. Его приговорили к четырем месяцам условного заключения.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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