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Погибшая в ванной 12-летняя жительница Лакинска отравилась угарным газом. Он скопился в помещении из-за неправильной работы проточного водонагревателя, который установили самовольно,
Утром 27 мая девочка принимала ванну. Через полчаса старшая сестра нашла ее без сознания. Приехавшие медики констатировали
Как выяснили эксперты, из-за неправильного подключения водонагреватель выбросил отработанный газ не в вентиляцию, а в помещение. Родные погибшего ребенка пояснили, что аппарат устанавливал мужчина, которого они пригласили по объявлению.
«В ходе дальнейшего расследования будут проверены все версии случившегося», — добавили в следкоме.
Фото сайта СУ СКР по Владимирской области
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.