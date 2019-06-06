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14:46, 6 июня 2019 105
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Погибшая в ванной 12-летняя жительница Лакинска отравилась угарным газом — СК

Погибшая в ванной 12-летняя жительница Лакинска отравилась угарным газом — СК

Погибшая в ванной 12-летняя жительница Лакинска отравилась угарным газом. Он скопился в помещении из-за неправильной работы проточного водонагревателя, который установили самовольно, сообщили во владимирском СКР.

Утром 27 мая девочка принимала ванну. Через полчаса старшая сестра нашла ее без сознания. Приехавшие медики констатировали смерть ребенка.

Как выяснили эксперты, из-за неправильного подключения водонагреватель выбросил отработанный газ не в вентиляцию, а в помещение. Родные погибшего ребенка пояснили, что аппарат устанавливал мужчина, которого они пригласили по объявлению.

«В ходе дальнейшего расследования будут проверены все версии случившегося», — добавили в следкоме.

Фото сайта СУ СКР по Владимирской области


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