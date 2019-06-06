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10:20, 6 июня 2019 452
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Пьяный житель Клепиковского района угнал лесовоз, но опомнился и пошел пешком

Пьяный житель Клепиковского района угнал лесовоз, но опомнился и пошел пешком

С территории предприятия, которое занимается лесозаготовками в деревне Малиновка Клепиковского района, угнали грузовик-лесовоз. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказали полицейским, «Урал» пропал вместе с 36-летним работником, который живет в соседнем селе. Ранее мужчину уже судили за кражу и пьяное вождение.

Лесовоз оперативники обнаружили в десяти километрах от предприятия, его бросили у дороги. Выяснилось, что ночью мужчина выпил и решил съездить в соседнее село за добавкой. Взяв рабочий грузовик, он проехал несколько километров, но затем «под действием спиртного внезапно испугался скорости» и остановился. К приятелям угонщик дошел пешком.

Нарушителю грозит уголовное наказание за повторную пьяную езду. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ.


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