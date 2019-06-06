На улице Горького столкнулись две легковушки. Видео

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На перекрестке улиц Горького и Новой столкнулись две легковушки. Видео опубликовали в
Авария произошла в среду, 5 июня.
На кадрах видно, что одна из машин не уступила дорогу другой.
Предположительно, иномарки получили сильные механические повреждения.
Официальной информации о произошедшем нет.
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.