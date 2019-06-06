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18:01, 6 июня 2019 71
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На улице Горького столкнулись две легковушки. Видео

На улице Горького столкнулись две легковушки. Видео

На перекрестке улиц Горького и Новой столкнулись две легковушки. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Авария произошла в среду, 5 июня.

На кадрах видно, что одна из машин не уступила дорогу другой.

Предположительно, иномарки получили сильные механические повреждения.

Официальной информации о произошедшем нет.


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