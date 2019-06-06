На липецкой дороге «Новая жизнь» погиб мотоциклист

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В Липецкой области на дороге «Новая жизнь» погиб мотоциклист. Об этом
Авария произошла в среду, 5 июня, в 16:10 в Грязинском районе. Предварительно, 55-летний водитель машины Isuzu пошел на обгон, но врезался в мотоцикл.
37-летний мотоциклист погиб на месте.
Фото УМВД по Липецкой области
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RZN.info попробовал разобраться, какие школы строятся в городе.